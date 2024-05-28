Зеленский: Испания предоставит Украине дополнительную ПВО

Испания предоставит Украине дополнительную противовоздушную оборону для защиты от российских атак, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Украины Владимира Зеленского на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишом Монтенегру.

"Что касается, например, Испании, там я бы обратил на это внимание, у нас действительно были соответствующие договоренности, и будет дополнительная ПВО относительно конкретных систем и конкретных ракет", - рассказал Зеленский.

Он также уточнил, что не хочет раскрывать детали, пока эти системы не доставили в Украину.

Patriot от Испании

Напомним, российские оккупанты усилили обстрелы Украины еще несколько месяцев назад. Враг использует для атак баллистику. Для уничтожения таких целей у ВСУ есть только ЗРК Patriot.

На этом фоне Украина обратилась к западным партнерам с призывом передать дополнительные батареи Patriot.

26 апреля в СМИ появилась информация, что Испания категорически отказалась предоставлять украинским защитникам Patriot, несмотря на просьбы стран Запада.