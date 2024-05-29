ISW: Окупанти здійснили атаки на Донеччині для перевірки реакції ЗСУ
Російські війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області: вони не досягли значних успіхів, але, ймовірно, перевіряли реакцію України після боїв на Харківщині. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
На відеозаписах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки:
- на схід від Часового Яру
- на схід від Новопокровського
- біля Новомихайлівки
- в Старомайорському.
Російські війська лише незначно просунулися в атаках на схід від Новопокровського та Старомайорського і не здійснили підтверджених просувань поблизу Часового Яру або Новомихайлівки. Останніми днями російські війська зменшили темп атак і просування на півночі Харківської області та збільшили темп атак у напрямку Покровська (Авдіївки).
Аналітики інституту зауважили, що ці російські механізовані атаки - по одній на кожній з чотирьох нинішніх операційних осей Росії - обмежені порівняно з попередніми.
Атаки 27 і 28 травня, ймовірно, мали на меті оцінити реакцію українських сил і їхню обороноздатність на Донецькому напрямку.
Нещодавні російські наступальні дії на півночі Харківської області, ймовірно, мали на меті скористатися нестачею в України живої сили і техніки до того, як очікувана західна військова допомога прибуде на фронт.
Російські війська, ймовірно, мали на меті перевірити чи є слабкі місця на лінії фронту в Донецькій області.
Ключові висновки ISW за 28 травня
- Очільник Росії Володимир Путін грубо спотворив українську Конституцію та українське законодавство 28 травня з метою подальшого просування кремлівської інформаційної операції, стверджуючи, що президент України Володимир Зеленський більше не є легітимним президентом України.
- Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прямо відреагував на навмисне спотворення Путіним українського законодавства і чітко заявив, що Конституція та закони України передбачають, що Зеленський залишатиметься на посаді до закінчення воєнного стану в Україні.
- Російські твердження про нелегітимність Зеленського є відомою інформаційною операцією Кремля, яку кремлівські чиновники активно просувають протягом останніх тижнів, частково орієнтуючись на іноземну аудиторію.
- Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питань культури підтримав резолюцію, яка визнає цілеспрямоване знищення Росією української культури, елементом російської кампанії геноциду в окупованій Україні, що узгоджується з давньою оцінкою ISW про те, що Росія реалізує широку окупаційну стратегію, спрямовану на викорінення національної ідентичності та незалежності України.
- Російська влада готується активізувати депортацію українських дітей до Росії влітку 2024 року, що ще більше посилить ще один компонент російської кампанії геноциду в Україні.
- Постійна підтримка Іраном російської оборонно-промислової бази (ОПБ) та надання летальної допомоги Росії посилює технологічний потенціал Росії та її військові можливості на полі бою в Україні.
- Парламент Грузії подолав вето президента Грузії Саломе Зурабішвілі на російський закон про "іноземних агентів" 84 голосами проти 4 28 травня.
- Обмежений сегмент російського ультранаціоналістичного інформаційного простору відновив свою стандартну публічну критику Міністерства оборони (МО) Росії і попередив, що новий міністр оборони Андрій Бєлоусов може не вирішити певні системні проблеми в російському МО та армії.
- Португалія та Бельгія 28 травня підписали довгострокові двосторонні угоди з Україною у сфері безпеки.
- Путін 28 травня висловив підтримку виключенню Талібану з переліку заборонених в Росії організацій, зазначивши, що Росія, ймовірно, зробить це найближчим часом.
- Українські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Липців, а російські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Авдіївки та прикордонної зони Донецької та Запорізької областей.
- За повідомленнями, російські військові активізували зусилля з вербування громадян з країн Центральної Африки для участі у бойових діях в Україні.