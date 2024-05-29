ISW: Оккупанты совершили атаки в Донецкой области для проверки реакции ВСУ
Российские войска осуществили четыре механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области: они не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев на Харьковщине. Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.
На видеозаписях, опубликованных 27 и 28 мая, видно, что российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки:
- к востоку от Часового Яра;
- к востоку от Новопокровского;
- возле Новомихайловки;
- в Старомайорском.
Российские войска лишь незначительно продвинулись в атаках к востоку от Новопокровского и Старомайорского и не осуществили подтвержденных продвижений вблизи Часового Яра или Новомихайловки. В последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска (Авдеевки).
Аналитики института отметили, что эти российские механизированные атаки - по одной на каждой из четырех нынешних операционных осей России - ограничены по сравнению с предыдущими.
Атаки 27 и 28 мая, вероятно, имели целью оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.
Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области, вероятно, имели целью воспользоваться нехваткой у Украины живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт.
Российские войска, вероятно, имели целью проверить есть ли слабые места на линии фронта в Донецкой области.
Ключевые выводы ISW за 28 мая
- Глава России Владимир Путин грубо исказил украинскую Конституцию и украинское законодательство 28 мая с целью дальнейшего продвижения кремлевской информационной операции, утверждая, что президент Украины Владимир Зеленский больше не является легитимным президентом Украины.
- Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук прямо отреагировал на умышленное искажение Путиным украинского законодательства и четко заявил, что Конституция и законы Украины предусматривают, что Зеленский будет оставаться в должности до окончания военного положения в Украине.
- Российские утверждения о нелегитимности Зеленского являются известной информационной операцией Кремля, которую кремлевские чиновники активно продвигают в течение последних недель, частично ориентируясь на иностранную аудиторию.
- Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам культуры поддержал резолюцию, которая признает целенаправленное уничтожение Россией украинской культуры, элементом российской кампании геноцида в оккупированной Украине, что согласуется с давней оценкой ISW о том, что Россия реализует широкую оккупационную стратегию, направленную на искоренение национальной идентичности и независимости Украины.
- Российские власти готовятся активизировать депортацию украинских детей в Россию летом 2024 года, что еще больше усилит еще один компонент российской кампании геноцида в Украине.
- Постоянная поддержка Ираном российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и предоставление летальной помощи России усиливает технологический потенциал России и ее военные возможности на поле боя в Украине.
- Парламент Грузии преодолел вето президента Грузии Саломе Зурабишвили на российский закон об "иностранных агентах" 84 голосами против 4 28 мая.
- Ограниченный сегмент российского ультранационалистического информационного пространства возобновил свою стандартную публичную критику Министерства обороны (МО) России и предупредил, что новый министр обороны Андрей Белоусов может не решить определенные системные проблемы в российском МО и армии.
- Португалия и Бельгия 28 мая подписали долгосрочные двусторонние соглашения с Украиной в сфере безопасности.
- Путин 28 мая выразил поддержку исключению Талибана из перечня запрещенных в России организаций, отметив, что Россия, вероятно, сделает это в ближайшее время.
- Украинские силы недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Липцы, а российские силы недавно осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей.
- По сообщениям, российские военные активизировали усилия по вербовке граждан из стран Центральной Африки для участия в боевых действиях в Украине.