ISW: Оккупанты совершили атаки в Донецкой области для проверки реакции ВСУ

Российские войска осуществили четыре механизированные атаки силами ротных и меньших подразделений на нескольких оперативных направлениях в Донецкой области: они не достигли значительных успехов, но, вероятно, проверяли реакцию Украины после боев на Харьковщине.﻿﻿ Об этом говорится в отчете Институт изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

На видеозаписях, опубликованных 27 и 28 мая, видно, что российские войска проводят усиленные взводные механизированные атаки:

к востоку от Часового Яра;

к востоку от Новопокровского;

возле Новомихайловки;

в Старомайорском.

Российские войска лишь незначительно продвинулись в атаках к востоку от Новопокровского и Старомайорского и не осуществили подтвержденных продвижений вблизи Часового Яра или Новомихайловки. В последние дни российские войска уменьшили темп атак и продвижения на севере Харьковской области и увеличили темп атак в направлении Покровска (Авдеевки).

Аналитики института отметили, что эти российские механизированные атаки - по одной на каждой из четырех нынешних операционных осей России - ограничены по сравнению с предыдущими.

Атаки 27 и 28 мая, вероятно, имели целью оценить реакцию украинских сил и их обороноспособность на Донецком направлении.

Недавние российские наступательные действия на севере Харьковской области, вероятно, имели целью воспользоваться нехваткой у Украины живой силы и техники до того, как ожидаемая западная военная помощь прибудет на фронт.

Российские войска, вероятно, имели целью проверить есть ли слабые места на линии фронта в Донецкой области.

Ключевые выводы ISW за 28 мая