Курс валют НБУ на 29 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 травня 2024 року
Курс долара , порівняно з 28 травня, підвищився на 9 коп. до 40.3958 за 1 долар.
Євро подорожчав на 21 коп. до 43.9708 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів підвищився на 26 коп. до 51.6501 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 29 коп. до 44.3715 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.3446 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.395 800
|EUR
|Євро
|43.970 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.650 100
|CHF
|Швейцарський франк
|44.371 500
|PLN
|Польський злотий
|10.344 600
Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.