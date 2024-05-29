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Курс валют НБУ на 29 травня

Курс валют НБУ на 29 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 28 травня, підвищився на 9 коп. до 40.3958 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 43.9708 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 26 коп. до 51.6501 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 29 коп. до 44.3715 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.3446 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.395 800 +0.0946
EUR Євро 43.970 800 +0.2118
GBP Фунт стерлінгів 51.650 100 +0.258
CHF Швейцарський франк 44.371 500 +0.2879
PLN Польський злотий 10.344 600 +0.0605

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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