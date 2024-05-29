Курс валют НБУ на 29 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 29 травня 2024 року

Курс долара , порівняно з 28 травня, підвищився на 9 коп. до 40.3958 за 1 долар.

Євро подорожчав на 21 коп. до 43.9708 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів підвищився на 26 коп. до 51.6501 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 29 коп. до 44.3715 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 6 коп. до 10.3446 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.395 800 EUR Євро 43.970 800 GBP Фунт стерлінгів 51.650 100 CHF Швейцарський франк 44.371 500 PLN Польський злотий 10.344 600

Національний банк України встановлює курс із 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.