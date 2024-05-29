Курс валют НБУ на 29 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 мая, повысился на 9 коп до 40.3958 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 43.9708 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 26 коп до 51.6501 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 29 коп до 44.3715 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.3446 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.395 800 EUR Евро 43.970 800 GBP Фунт стерлингов 51.650 100 CHF Швейцарский франк 44.371 500 PLN Польский злотый 10.344 600

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.