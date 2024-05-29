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Курс валют НБУ на 29 мая

Курс валют НБУ на 29 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 мая, повысился на 9 коп до 40.3958 за 1 доллар.

Евро подорожал на 21 коп до 43.9708 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов повысился на 26 коп до 51.6501 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 29 коп до 44.3715 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.3446 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.395800 +0.0946
EUR Евро 43.970800 +0.2118
GBP Фунт стерлингов 51.650100 +0.258
CHF Швейцарский франк 44.371500 +0.2879
PLN Польский злотый 10.344600 +0.0605

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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