Курс валют НБУ на 29 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 29 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 мая, повысился на 9 коп до 40.3958 за 1 доллар.
Евро подорожал на 21 коп до 43.9708 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов повысился на 26 коп до 51.6501 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 29 коп до 44.3715 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 10.3446 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.395800
|EUR
|Евро
|43.970800
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.650100
|CHF
|Швейцарский франк
|44.371500
|PLN
|Польский злотый
|10.344600
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.