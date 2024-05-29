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ППО у ніч на середу збила 13 "Шахедів" – Повітряні сили
Російські війська у ніч на середу, 29 травня, атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 13 "Шахедів".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Росіяни запустили 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", – йдеться в повідомленні.
До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.