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ППО у ніч на середу збила 13 "Шахедів" – Повітряні сили

ППО у ніч на середу збила 13 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: twitter.com/DefenceU

Російські війська у ніч на середу, 29 травня, атакували Україну безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони збили 13 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Росіяни запустили 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях", – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу противника залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

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