Передплата за 50% - літня акція!
РФ втратила за добу 1300 військових і 37 артсистем – Генштаб
За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1300 військових, 33 бронемашини, 37 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 505 100 (+1 300) осіб,
- танків − 7 700 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 14 891 (+33) од,
- артилерійських систем − 13 066 (+37) од,
- РСЗВ − 1 087 (+2) од,
- засобів ППО − 815 (+0) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 510 (+28) од,
- крилатих ракет − 2 222 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 796 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 142 (+20) од.
У Генштабі додали, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат РФ − зокрема, крилатих ракет.
"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", − зазначили у Генштабі.