РФ втратила за добу 1300 військових і 37 артсистем – Генштаб

За минулу добу в ході війни проти України Росія втратила приблизно 1300 військових, 33 бронемашини, 37 артсистем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 505 100 (+1 300) осіб,

танків − 7 700 (+8) од,

бойових броньованих машин − 14 891 (+33) од,

артилерійських систем − 13 066 (+37) од,

РСЗВ − 1 087 (+2) од,

засобів ППО − 815 (+0) од,

літаків − 357 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 510 (+28) од,

крилатих ракет − 2 222 (+0) од,

кораблів/катерів − 27 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 17 796 (+56) од,

спеціальної техніки − 2 142 (+20) од.

У Генштабі додали, що через постійне надходження уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат РФ − зокрема, крилатих ракет.