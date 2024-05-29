РФ потеряла за сутки 1300 военных и 37 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1300 военных, 33 бронемашины, 37 артсистем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 505 100 (+1 300) человек,

танков − 7 700 (+8) ед,

боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,

артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,

РСЗО − 1 087 (+2) ед,

средств ПВО − 815 (+0) ед,

самолетов − 357 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 510 (+28) ед,

крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,

кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,

специальной техники – 2 142 (+20) ед.

В Генштабе добавили, что из-за постоянного поступления уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь РФ – в частности, крылатых ракет.