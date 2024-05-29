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РФ потеряла за сутки 1300 военных и 37 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 1300 военных, 33 бронемашины, 37 артсистем, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 505 100 (+1 300) человек,
- танков − 7 700 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,
- артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,
- РСЗО − 1 087 (+2) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 510 (+28) ед,
- крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,
- специальной техники – 2 142 (+20) ед.
В Генштабе добавили, что из-за постоянного поступления уточненных разведывательных данных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь РФ – в частности, крылатых ракет.
"Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе.