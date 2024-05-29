У Білому домі відреагували на удар Ізраїлю по Рафаху

Ізраїльський обстріл обʼєкта угрупування ХАМАС у Рафаху, внаслідок якого загинули десятки палестинців, не призведе до зміни політики США щодо підтримки Тель-Авіва. Про це заявив журналістам у вівторок радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Ми й далі не вважаємо, що велика наземна операція в Рафаху була б виправданою. Ми не хочемо, щоб ізраїльтяни вклинювалися в Рафах великими підрозділами... І ми не бачимо цього на даний момент", - підкреслив Кірбі.

Водночас він наголосив: "Після цього удару в неділю я не можу говорити про зміни у політиці. Це просто сталося".

За його словами, ізраїльтяни збираються провести належне розслідування, з якого можна буде робити відповідні висновки.

Відповідаючи на запитання, яка кількість жертв серед цивільного населення спонукала б США до зміни політики, Кірбі зазначив: "Тут немає мірила чи квоти. Як ми вже неодноразово казали, правильна кількість жертв серед цивільного населення дорівнює нулю".

При цьому на війні часто гинуть люди, додав він.

Таку саму позицію висловили у Пентагоні.

"Ми все ще вважаємо: те, що відбувається в Рафаху, і те, що роблять [ізраїльські військові], має обмежений характер", - заявила у вівторок журналістам заступниця речника військового відомства Сабріна Сінґх.