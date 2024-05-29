В Белом доме отреагировали на удар Израиля по Рафаху
Израильский обстрел объекта группировки ХАМАС в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, не приведет к изменению политики США по поддержке Тель-Авива. Об этом заявил журналистам во вторник советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.
"Мы и дальше не считаем, что большая наземная операция в Рафахе была бы оправдана. Мы не хотим, чтобы израильтяне вклинивались в Рафах большими подразделениями... И мы не видим этого на данный момент", - подчеркнул Кирби.
В то же время, он подчеркнул:
"После этого удара в воскресенье я не могу говорить об изменениях в политике. Это просто произошло".
По его словам, израильтяне собираются провести надлежащее расследование, из которого можно будет делать соответствующие выводы.
Отвечая на вопрос, какое количество жертв среди гражданского населения побудило США к изменению политики, Кирби отметил:
"Здесь нет мерила или квоты. Как мы уже неоднократно говорили, правильное количество жертв среди гражданского населения равно нулю".
При этом на войне часто гибнут люди, добавил он.
Такую же позицию высказали в Пентагоне.
"Мы все еще считаем: то, что происходит в Рафахе, и то, что делают [израильские военные], носит ограниченный характер", - заявила во вторник журналистам заместитель представителя военного ведомства Сабрина Сингх.