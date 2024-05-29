В Белом доме отреагировали на удар Израиля по Рафаху

Израильский обстрел объекта группировки ХАМАС в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев, не приведет к изменению политики США по поддержке Тель-Авива. Об этом заявил журналистам во вторник советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Мы и дальше не считаем, что большая наземная операция в Рафахе была бы оправдана. Мы не хотим, чтобы израильтяне вклинивались в Рафах большими подразделениями... И мы не видим этого на данный момент" , - подчеркнул Кирби.

В то же время, он подчеркнул:

"После этого удара в воскресенье я не могу говорить об изменениях в политике. Это просто произошло".

По его словам, израильтяне собираются провести надлежащее расследование, из которого можно будет делать соответствующие выводы.

Отвечая на вопрос, какое количество жертв среди гражданского населения побудило США к изменению политики, Кирби отметил: "Здесь нет мерила или квоты. Как мы уже неоднократно говорили, правильное количество жертв среди гражданского населения равно нулю" .

При этом на войне часто гибнут люди, добавил он.

Такую же позицию высказали в Пентагоне.