КНДР запустила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям через міжкорейський кордон.﻿﻿ Про це пише південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на сеульських військових, повідомляє Українська правда.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів, з вечора вівторка повітряні кулі перетинали кордон і падали в різних місцях по всій країні, досягнувши навіть південно-східної провінції Південний Кьонсан.

Усередині пакетів, прив’язаних до куль, було різноманітне сміття − пластикові пляшки, батарейки, частини взуття і навіть гній.

"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею, щоб вона негайно припинила свої нелюдські і вульгарні дії" , – сказав представник Об'єднаного комітету начальників штабів.

(3rd LD) N. Korea sends over 200 balloons carrying trash into S. Korea: Seoul military https://t.co/susEnoTEb2 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 29, 2024

Водночас Північна Корея назвала свої дії акцією "око за око" − мовляв, це зробили у відповідь на листівки з закликом повалити пхеньянський режим, які активісти відправляли з території Південної Кореї також з допомогою повітряних куль.