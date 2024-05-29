КНДР запустила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.﻿﻿ Об этом пишет южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на сеульских военных, сообщает Украинская правда.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране, достигнув даже юго-восточной провинции Южный Кенсан.

Внутри пакетов, привязанных к шарам, был разнообразный мусор − пластиковые бутылки, батарейки, части обуви и даже навоз.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия" , – сказал представитель Объединенного комитета начальников штабов.

(3rd LD) N. Korea sends over 200 balloons carrying trash into S. Korea: Seoul military https://t.co/susEnoTEb2 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 29, 2024

В то же время Северная Корея назвала свои действия акцией "око за око" − мол, это сделали в ответ на листовки с призывом свергнуть пхеньянский режим, которые активисты отправляли с территории Южной Кореи также с помощью воздушных шаров.