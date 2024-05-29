Польща дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю

Польська влада не обмежує застосування Україною зброї, що поставляється Варшавою, для ударів по об'єктах на території Росії. Про це в ефірі Radio Zet заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє Ліга.net.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювались якісь обмеження у застосуванні українськими військовими польської зброї, наприклад, у завданні ударів по території РФ, посадовець сказав: "Польська зброя, яку ми надаємо Україні, не має таких обмежень" .

За його словами, українці можуть воювати так, як вони хочуть.

"Україна зазнала жорстокого нападу з боку Росії, тому вона має право захищатися. Своєю чергою ми є країною, яка вирішила їй в цьому допомагати <...> Я вважаю, що решта західних союзників так само мають зняти подібні обмеження" , – висловився Томчик.

Вчора, 28 травня, президент Франції Еммануель Макрон виступив за те, щоб надати Україні дозвіл завдавати ударів по військових базах на території Росії західною зброєю.