Польша разрешила Украине бить по России своим оружием

Польские власти не ограничивают применение Украиной поставляемого Варшавой оружия для ударов по объектам на территории России. Об этом в эфире Radio Zet заявил заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик, сообщает Лига.net.

Отвечая на вопрос, обсуждались ли какие-либо ограничения в применении украинскими военными польского оружия, например, в нанесении ударов по территории РФ, чиновник сказал: "Польское оружие, которое мы предоставляем Украине, не имеет таких ограничений".

По его словам, украинцы могут воевать так, как они хотят.

"Украина подверглась жестокому нападению со стороны России, поэтому она имеет право защищаться. В свою очередь мы являемся страной, которая решила ей в этом помогать <...> Я считаю, что остальные западные союзники так же должны снять подобные ограничения" , – высказался Томчик.

Вчера, 28 мая, президент Франции Эммануэль Макрон выступил за то, чтобы предоставить Украине разрешение наносить удары по военным базам на территории России западным оружием.