Вартість нафти зростає на тлі напруженості на Близькому Сході

﻿Ціни на нафту зростають у середу вранці на тлі посилення напруженості на Близькому Сході, повідомляє Enkorr.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:13 за київським часом становила $84,43 за барель, що на $0,21 (0,25%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти здорожчали на $0,98 (1,2%), до максимальних із 30 квітня $84,22 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднялися в ціні на цей час на $0,31 (0,39%), до $80,14 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів збільшилася на $2,11 (2,7%), до максимальних із 17 травня $79,83 за барель.

Унаслідок нещодавнього ізраїльського авіаудару по місту Рафаху у секторі Газа загинули десятки людей, нагадує Trading Economics із посиланням на заяви палестинських офіційних осіб.

Крім того, ще одне судно було атаковане у Червоному морі.

Додаткову підтримку нафтовим котируванням надають очікування зростання споживання палива у США у зв'язку з початком літнього автомобільного сезону.