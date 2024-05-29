Стоимость нефти растет на фоне напряженности на Ближнем Востоке

﻿Цены на нефть растут в среду утром на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Enkorr.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8.13 по киевскому времени составляла $84,43 за баррель, что на $0,21 (0,25%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,98 (1,2%), до максимальных с 30 апреля $84,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,31 (0,39%), до $80,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $2,11 (2,7%), до максимальных с 17 мая $79,83 за баррель.

В результате недавнего израильского авиаудара по городу Рафаху в секторе Газа погибли десятки человек, напоминает Trading Economics со ссылкой на заявления палестинских официальных лиц.

Кроме того, еще одно судно было атаковано в Красном море.

Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания роста потребления топлива в США в связи с началом летнего автомобильного сезона.