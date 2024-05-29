Raiffeisen Bank оголосив про припинення відкриття накопичувальних рахунків у РФ

З 1 червня 2024 року російська частина Raiffeisen Bank припиняє відкривати усі види накопичувальних рахунків, повідомляє Економічна правда.

Накопичувальні рахунки - це депозити, що відрізняються від класичних довшим (часто безстроковим) терміном дії, нижчою відсотковою ставкою, але більшим контролем за своїми грошима.

Raiffeisen Bank припиняє відкривати такі рахунки за тарифами "На щоденний залишок", "До передплати", а також накопичувальний вклад "Фіксований". При цьому, усі рахунки, що були відкриті до 1 червня 2024 року будуть обслуговувати у звичайному режимі.

У банку пояснюють закриття послуг відкриття накопичувального рахунку ринковими умовами:

"Ринкові умови істотно змінилися, і ми бачимо стійке зниження попиту з боку клієнтів на цей вид продукту" , - йдеться у заяві банку.

Нагадаємо, глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль на початку травня заявив, що влітку 2024 року банківська група почне виконувати розпорядження Європейського центрального банку (ЄЦБ) про суттєве скорочення бізнесу в Росії.

15 травня повідомляли, що Raiffeisen Bank International отримав письмове попередження від Міністерства фінансів США про те, що його доступ до американської фінансової системи може бути обмежений через його операції з Росією.

Найбільші західні банки, які залишилися в Росії, сплатили Кремлю понад 800 млн євро податків у 2023 році, що в чотири рази більше, ніж до повномасштабного вторгнення, попри обіцянки мінімізувати свої російські ризики.