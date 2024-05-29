Raiffeisen Bank объявил о прекращении открытия накопительных счетов в РФ

С 1 июня 2024 года российская часть Raiffeisen Bank прекращает открывать все виды накопительных счетов, сообщает Экономическая правда.

Накопительные счета - это депозиты, отличающиеся от классических более длинным (часто бессрочным) сроком действия, более низкой процентной ставкой, но большим контролем за своими деньгами.

Raiffeisen Bank прекращает открывать такие счета по тарифам "На ежедневный остаток", "До предоплаты", а также накопительный вклад "Фиксированный". При этом, все счета, которые были открыты до 1 июня 2024 года будут обслуживать в обычном режиме.

В банке объясняют закрытие услуг открытия накопительного счета рыночными условиями:

"Рыночные условия существенно изменились, и мы видим устойчивое снижение спроса со стороны клиентов на этот вид продукта" , - говорится в заявлении банка.

Напомним, глава Raiffeisen Bank International (RBI) Йохан Штробль в начале мая заявил, что летом 2024 года банковская группа начнет выполнять распоряжение Европейского центрального банка (ЕЦБ) о существенном сокращении бизнеса в России.

15 мая сообщалось, что Raiffeisen Bank International получил письменное предупреждение от Министерства финансов США о том, что его доступ к американской финансовой системе может быть ограничен из-за его операций с Россией.

Крупнейшие западные банки, которые остались в России, уплатили Кремлю более 800 млн евро налогов в 2023 году, что в четыре раза больше, чем до полномасштабного вторжения, несмотря на обещания минимизировать свои российские риски.