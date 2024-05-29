В "Укренерго" назвали причину відсутності відключень електрики у середу

Обмеження на споживання електрики у середу, 29 травня, скасували через активну роботу сонячних електростанцій та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Відключення скасували як для побутових, так і промислових спостерігачів.

Для підтримки балансу між виробництвом та споживанням вчора, 28 травня, з 16:00 до 16:52, обмежувалась робота сонячних та вітрових електростанцій.

Вчора, 28 травня, на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 13:00 до 15:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Протягом доби запланований імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 18 821 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1700 МВт.

Вранці дією захисту вимикалась високовольтна лінія "Укренерго" в західному регіоні. Знеструмлення споживачів не було, лінія повернута в роботу дією автоматики. В Одеській області на ранок через негоду знеструмлено 2 140 споживачів, тривають ремонтні роботи. З інших причин знеструмлено 410 населених пунктів. Через бойові дії: є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях.