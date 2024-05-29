В "Укрэнерго" назвали причину отсутствия отключений электричества в среду

Ограничения на потребление электричества в среду, 29 мая, отменили из-за активной работы солнечных электростанций и выхода из ремонта двух энергоблоков АЭС.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Отключение отменили как для бытовых, так и для промышленных наблюдателей.

Для поддержания баланса между производством и потреблением вчера, 28 мая, с 16:00 до 16:52 ограничивалась работа солнечных и ветровых электростанций.

Вчера, 28 мая, по запросу оператора энергосистемы Польши Украина с 13:00 до 15:00 принимала излишки электроэнергии из этой страны.

В течение суток запланирован импорт электроэнергии из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 18821 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1700 МВт.

Утром действием защиты отключалась высоковольтная линия "Укрэнерго" в западном регионе. Обесточения потребителей не было, линия возвращена в работу действием автоматики. В Одесской области к утру из-за непогоды обесточено 2 140 потребителей, продолжаются ремонтные работы. По другим причинам обесточены 410 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.