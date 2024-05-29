Польща відновлює буферну зону на кордоні з Білоруссю – Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про відновлення буферної зони на кордоні з Білоруссю після нещодавнього нападу мігрантів на прикордонника, який отримав ножове поранення. Про це Туск заявив на пресконференції в селі Дубичі Церковні, що поблизу кордону з Білоруссю, повідомляє Європейська правда.

За його словами, планується відновити буферну зону на смузі шириною близько 200 метрів від лінії державного кордону.

Прем'єр-міністр також оголосив про передачу "всіх наявних ресурсів" для захисту кордону.

"Я хочу донести це до всіх. Тут немає місця для жодних переговорів. Ви можете використовувати будь-які доступні методи, польський кордон повинен бути захищений", – закликав Дональд Туск.

Його заклик підтримав міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш: "Усі засоби у вашому розпорядженні".

Косіняк-Камиш назвав напад на польського солдата "бандитським".

"Це ситуація, яка з кожним днем стає все складнішою, це організована акція білоруських служб", – сказав він.

Заступник голови Міністерства оборони Цезарій Томчик перед цим повідомив, що поранений прикордонник перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, напередодні польський прикордонник отримав поранення від удару ножем, завданого йому іноземцем, який намагався прорватися через шлагбаум на кордоні з Білоруссю. Це трапилося в районі прикордонної застави в селі Дубичі Церковні.

Група з близько 50 іноземців кидали в бік польських патрулів гілки та каміння. Під час спроби мігрантів силою перетнути кордон один з них завдав ножового поранення польському військовому.