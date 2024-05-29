Польша восстанавливает буферную зону на границе с Беларусью – Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о восстановлении буферной зоны на границе с Беларусью после недавнего нападения мигрантов на пограничника, который получил ножевое ранение. Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Дубиче Церкевне, что вблизи границы с Беларусью, сообщает Европейская правда.

По его словам, планируется восстановить буферную зону на полосе шириной около 200 метров от линии государственной границы.

Премьер-министр также объявил о передаче "всех имеющихся ресурсов" для защиты границы.

"Я хочу донести это до всех. Здесь нет места ни для каких переговоров. Вы можете использовать любые доступные методы, польская граница должна быть защищена" , – призвал Дональд Туск.

Его призыв поддержал министр обороны Владислав Косиняк-Камыш: "Все средства в вашем распоряжении".

Косиняк-Камыш назвал нападение на польского солдата "бандитским".

"Это ситуация, которая с каждым днем становится все сложнее, это организованная акция белорусских служб" , – сказал он.

Заместитель главы Министерства обороны Цезарий Томчик перед этим сообщил, что раненый пограничник находится в тяжелом состоянии.

Напомним, накануне польский пограничник получил ранение от удара ножом, нанесенного ему иностранцем, который пытался прорваться через шлагбаум на границе с Беларусью. Это случилось в районе пограничной заставы в селе Дубиче Церкевне.

Группа из около 50 иностранцев бросали в сторону польских патрулей ветки и камни. Во время попытки мигрантов силой пересечь границу один из них нанес ножевое ранение польскому военному.