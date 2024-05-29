ЗСУ намагаються стабілізувати обстановку на Покровському напрямку – Генштаб

Протягом минулої доби на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. Сили оборони намагаються стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку, де найбільше зіткнень, а також проводять заходи з укріплення оборони на Харківському напрямку.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 11:00 29 травня.

Загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, 86 авіаударів із застосуванням 96 КАБів, здійснив близько трьох тисяч обстрілів з різних типів озброєння, зокрема, 187 - із реактивних систем залпового вогню.

За вчора Повітряні сили та ракетні війська і артилерія уразили два райони зосередження особового складу та склад пально-мастильних матеріалів противника.

Сили оборони продовжують зосереджувати основні зусилля в Таврійському, Донецькому та Слобожанському операційних районах на недопущенні просування противника в глибину нашої держави, зриві виконання ним завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою, Луганською та частиною Харківської областей.

Вже сьогодні відбулося 28 бойових зіткнень. Окупанти здійснили шість авіаударів із застосуванням 10 КАБів, 476 обстрілів позицій наших військ. Також російські терористи задіяли для ударів 46 дронів-камікадзе.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

На Харківському напрямку від початку доби наші війська відбивали дві атаки противника у районі Липців. Одне з боєзіткнень триває. Втрати російських окупантів уточнюються. Підрозділи наших військ проводять заходи з укріплення оборони. За уточненими даними за минулу добу на цьому напрямку ворог втратив 195 осіб. Також знищено танк окупантів, сім артилерійських систем, одну РСЗВ, 13 автомобілів та п’ять одиниць спеціальної техніки. Крім того, пошкоджено два танки, три артилерійських системи, вісім автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбито атаку в районі Степової Новоселівки. Ще одне бойове зіткнення триває біля Петропавлівки.

На Сіверському напрямку одну атаку російських загарбників українські воїни відбили неподалік села Виїмка.

На Краматорському напрямку від початку доби противник уже два рази намагався витіснити наших воїнів з позицій. Штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки.

Як і минулої доби, найбільше напруженою ситуація залишається на Покровському напрямку. Зараз там триває вісім бойових зіткнень. Із найбільшою інтенсивністю ворог діє поблизу Новоселівки Першої. Ще два ворожі штурми відбито, зокрема, в районі Яснобродівки. Сили оборони проводять заходи стабілізації обстановки на даному напрямку.

За уточненими даними за минулу добу на Покровському напрямку російський агресор втратив 394 особи. Також знищено 15 бойових броньованих машин, п’ять автомобілів та три ворожих склади. Крім того, пошкоджено ворожий танк, шість бойових броньованих машин і девʼять артсистем.

На Курахівському напрямку одну атаку неподалік Красногорвіки вже відбито. Противник успіху не мав. Втрати загарбників уточнюються.

Від початку доби на Времівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення в районі Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні активних наступальних дій не проводив.На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.