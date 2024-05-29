Які компанії є найбільшими роботодавцями у регіонах – дані "Опендатабот"

"Опендатабот" створив рейтинг найбільших роботодавців України, проаналізувавши дані фінансової звітності, яку українські бізнеси щороку мають подавати до Держстату. 9 компаній з рейтингу потрапили до цьогорічного Індексу "Опендатабота", як найбільші за обігом бізнеси з бездоганною діловою репутацією. Більшість компаній зменшили штат від початку повномасштабної, водночас є й ті, хто збільшили кількість співробітників майже удвічі.

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Опендатабот".

У столиці найбільшим роботодавцем стала "Укрзалізниця", яка мала у 2023 році понад 187 тисяч працівників. Навіть попри те, що від початку повномасштабного вторгнення компанія скоротила кількість своїх працівників майже на 11%, в "Укрзалізниці" все ще працевлаштовано найбільшу кількість українців.

На Дніпропетровщині найбільшим роботодавцем став "АТБ-МАРКЕТ" — 44 094 співробітника. Компанія також посіла перше місце у сфері "Роздрібної торгівлі" Індексу "Опендатабота" 2024.

Через окупацію територій, на яких працювали магазини, міграцію населення, оптимізацію процесів в компанії та інші фактори АТБ скоротила кількість працівників на 4,7 тисячі або на 10% від початку 2022 року. Попри це АТБ залишається одним із найбільших роботодавців не лише Дніпропетровщини, а й України в цілому.

Мережа супермаркетів "Фора" стала лідером на Київщині: нині у компанії працює 8,8 тисяч співробітників. Нагадаємо, що компанія посіла третє місце у сфері "Роздрібної торгівлі".

На Вінниччині топовою компанію за кількістю співробітників стала "Вінницька птахофабрика" — 6,3 тисячі працівників. Компанія посіла 4 позицію у переробній сфері.

Компанія "ШУ «Покровське" стала лідером на Донеччині та посіла 3 місце у добувній сфері Індексу "Опендатабота". Підприємство одне з небагатьох, кому вдалось після початку повномасштабного вторгнення зберегти кількість співробітників. У 2023 році у компанії працювало більше 5,8 тисяч працівників. У "Метінвесті", до групи підприємств якої належить "Покровське", зазначають, що докладають багато зусиль для мотивації команди, адже їх співробітники працюють у зоні, наближеній до бойових дій.

На Волині лідером став ТОВ "Веси Петрол Маркет" із 5,6 тисячами співробітників. Компанія посідає 4 місце у сфері "Роздрібної торгівлі".

У Запорізькій області найбільшим роботодавцем стало АТ "Мотор Січ" з 14,5 тисячами робітників.

На Полтавщині лідирує ТОВ "Вигідна покупка" (мережа магазинів "Аврора"). Компанія має майже 12 тисяч співробітників. Варто зазначити, що ця компанія від початку повномасштабної війни змогла збільшити свій штат майже вдвічі.

ТОВ "ОККО-ДРАЙВ" є найбільшим роботодавцем на Львівщині. У компанії працюють 6,4 тисячі співробітників.

Найбільшим роботодавцем на Тернопільщині став завод кабельних мереж ТОВ "СЕ Борднетце -Україна". Компанія має 4 тисячі робітників.

Аграрна компанія "Нібулон" стала лідером у Миколаївській області — 3,7 тисячі працівників торік.

На Житомирщині лідирує ПП "Укрпалетсистем" (Мережа АЗК UPG) — 3,3 тисячі персоналу.

Завод "Флекстронікс ТЗОВ" став найбільшим за кількістю робітників на Закарпатті. Там працює трохи понад 3 тисячі працівників.

Компанії, які забезпечують електроенергією населення та промисловість, також стали найбільшими роботодавцями низці областей України: у Черкаській (ПАТ "Черкасиобленерго"), Сумській (АТ "Сумиобленерго"), Івано-Франківській (АТ "Прикарпаттяобленерго"), Хмельницькій (АТ "Хмельницькобленерго"), Чернігівській (АТ "Чернігівобленерго"), Кіровоградській (ПРАТ "Кіровоградобленерго"), Харківській (АТ "Харківобленерго"), Херсонській (АТ "Херсонобленерго") та Одеській (АТ "ДТЕК Одеські електромережі") областях.

Найменшу кількість співробітників серед інших регіонів, проте найбільшу у своїй області мають: ПРАТ "Рівнеазот" у Рівненській області — 1,8 тисяч працівників та ТОВ "Рома" у Чернівецькій — 959 співробітників.