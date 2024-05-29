Какие компании являются крупнейшими работодателями в регионах – данные "Опендатабот"

"Опендатабот" создал рейтинг крупнейших работодателей Украины, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы каждый год должны подавать в Госстат. 9 компаний из рейтинга попали в Индекс "Опендатабота", как крупнейшие по обороту бизнесы с безупречной деловой репутацией. Большинство компаний уменьшили штат с начала полномасштабной, в то же время есть и те, кто увеличил количество сотрудников почти вдвое.

Об этом говорится в сообщении "Опендатабот".

В столице крупнейшим работодателем стала "Укрзализныця", которая имела в 2023 году более 187 тысяч работников. Даже, несмотря на то, что с начала полномасштабного вторжения компания сократила количество своих работников почти на 11%, в "Укрзализныце" все еще трудоустроено наибольшее количество украинцев.

На Днепропетровщине крупнейшим работодателем стал "АТБ-МАРКЕТ" - 44 094 сотрудника. Компания также заняла первое место в сфере "Розничной торговли" Индекса "Опендатабота" 2024 года.

Из-за оккупации территорий, на которых работали магазины, миграции населения, оптимизации процессов в компании и других факторов АТБ сократило количество работников на 4,7 тысячи или на 10% с начала 2022 года. Несмотря на это, АТБ остается одним из крупнейших работодателей не только Днепропетровщины, но и Украины в целом.

Сеть супермаркетов "Фора" стала лидером в Киевской области: сейчас в компании работает 8,8 тысяч сотрудников. Напомним, что компания заняла третье место в сфере "Розничной торговли".

В Винницкой области топовой компанию по количеству сотрудников стала "Винницкая птицефабрика" - 6,3 тысячи работников. Компания заняла 4 позицию в перерабатывающей сфере.

Компания "ШУ "Покровское" стала лидером в Донецкой области и заняла 3 место в добывающей сфере Индекса "Опендатабота". Предприятие – одно из немногих, кому удалось после начала полномасштабного вторжения сохранить количество сотрудников. В 2023 году в компании работало более 5,8 тысячи работников. В "Метинвесте", в группу предприятий которой входит "Покровское", отмечают, что прилагают много усилий для мотивации команды, ведь их сотрудники работают в зоне, приближенной к боевым действиям.

На Волыни лидером стал ООО "Веси Петрол Маркет" с 5,6 тысячами сотрудников. Компания занимает 4 место в сфере "Розничной торговли".

В Запорожской области самым крупным работодателем стало АО "Мотор Сич" с 14,5 тысячами рабочих.

В Полтавской области лидирует ООО "Выгодная покупка" (сеть магазинов "Аврора"). Компания имеет около 12 тысяч сотрудников. Стоит отметить, что компания с начала полномасштабной войны смогла увеличить свой штат почти вдвое.

ООО "ОККО-ДРАЙВ" является самым крупным работодателем на Львовщине. В компании работают 6,4 тысяч сотрудников.

Крупнейшим работодателем в Тернопольской области стал завод кабельных сетей ООО "СЭ Борднетце-Украина". Компания имеет 4 тысяч рабочих.

Аграрная компания "Нибулон" стала лидером в Николаевской области - 3,7 тысячи работников в прошлом году.

В Житомирской области лидирует "Укрпалетсистем" (Сеть АЗК UPG) — 3,3 тысячи персонала.

Завод "Флэкстроникс ООО" стал крупнейшим по количеству рабочих на Закарпатье. Там работает немногим более 3 тысяч работников.

Компании, которые обеспечивают электроэнергией население и промышленность, также стали крупнейшими работодателями ряда областей Украины: в Черкасской (ПАО "Черкассыоблэнерго"), Сумской (АО "Сумыоблэнерго"), Ивано-Франковской (АО "Прикарпатьеоблэнерго"), Хмельницкой (АО "Хмельницкоблэнерго" ), Черниговской (АО "Черниговоблэнерго"), Кировоградской (ЧАО "Кировоградоблэнерго"), Харьковской (АО "Харьковоблэнерго"), Херсонской (АО "Херсоноблэнерго") и Одесской (АО "ДТЭК Одесские электросети") областях.

Наименьшее количество сотрудников среди других регионов, однако наибольшее в своей области имеют: ЧАО "Ровноазот" в Ровенской области - 1,8 тысячи работников и ООО "Рома" в Черновицкой - 959 сотрудников.