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До України приїхав заступник міністра фінансів США
Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейємо. Про це повідомляє посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як відзначає посольство, під час візиту Адейємо зустрінеться з іншими високопосадовцями, аби обговорити підтримку України з боку США, а також наступні кроки щодо:
- посилення санкційного тиску проти Російської Федерації;
- зусиль, які спрямовані на отримання прибутку від заморожених активів Москви.