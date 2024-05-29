До України приїхав заступник міністра фінансів США

Сьогодні, 29 травня, до Києва прибув заступник міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Воллі Адейємо. Про це повідомляє посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як відзначає посольство, під час візиту Адейємо зустрінеться з іншими високопосадовцями, аби обговорити підтримку України з боку США, а також наступні кроки щодо:

посилення санкційного тиску проти Російської Федерації;

зусиль, які спрямовані на отримання прибутку від заморожених активів Москви.