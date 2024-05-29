Аграрії найчастіше закривали бізнес під час повномасштабного вторгнення - дослідження

Найбільше за час великої війни в Україні закрилося аграрних підприємств — 1261 компанія за період із 2022 року по перший квартал 2024 року включно. ﻿Про це йдеться у повідомленні YouControl.Market, повідомляє Економічна правда.

Зазначається, що наступні сфери за кількістю закриттів — оптова торгівля, операції з нерухомістю та будівельні компанії.

"Частка закриття компаній, які надають юридичні послуги в загальній кількості припинених фірм за час війни зросла у 2 рази. Тобто якщо в 2021 році на юридичний сектор припадало 2,3% усіх припинень бізнес-діяльності в Україні, то за період повномасштабної війни частка закритих юридичних компаній зросла до 4,7%" , - йдеться в повідомленні.

У YouControl.Market додали, що знизилась інтенсивність ліквідацій компаній за більш ніж два роки війни в секторах водопостачання, деревообробки, роздрібної і оптової торгівлі.

Інтенсивність офіційних ліквідацій підприємств під час повномасштабної війни у порівнянні з 2021 роком найбільше зросла в Одеській, Запорізькій та Київській областях.