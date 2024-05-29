Аграрии чаще всего закрывали бизнес во время полномасштабного вторжения – исследование

Больше всего за время большой войны в Украине закрылось аграрных предприятий - 1261 компания за период с 2022 года по первый квартал 2024 года включительно. Об этом говорится в сообщении YouControl.Market, сообщает Экономическая правда.

Отмечается, что следующие сферы по количеству закрытий - оптовая торговля, операции с недвижимостью и строительные компании.

"Доля закрытия компаний, предоставляющих юридические услуги в общем количестве прекращенных фирм за время войны выросла в 2 раза. То есть если в 2021 году на юридический сектор приходилось 2,3% всех прекращений бизнес-деятельности в Украине, то за период полномасштабной войны доля закрытых юридических компаний выросла до 4,7%" , - говорится в сообщении.

В YouControl.Market добавили, что снизилась интенсивность ликвидаций компаний за более чем два года войны в секторах водоснабжения, деревообработки, розничной и оптовой торговли.

Интенсивность официальных ликвидаций предприятий во время полномасштабной войны по сравнению с 2021 годом больше всего выросла в Одесской, Запорожской и Киевской областях.