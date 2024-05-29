Прем'єр Швеції про нову допомогу: Україна бореться і за нашу безпеку

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон прокоментував виділення Україні найбільшого пакета військової допомоги, куди увійшов, зокрема, літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890, повідомляє Європейська правда.

Шведський прем’єр зазначив, що пакет підтримки зосереджений головним чином на трьох речах, яких Україна зараз потребує найбільше і про які вона чітко просила: посилення ППО, артилерійські боєприпаси та бронетехніка.

"Вчора розмовляв телефоном з президентом України Зеленським. Я сказав те, що говорив багато разів раніше: боротьба України – це боротьба Швеції. Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно" , – підкреслив він.

Крістерссон додав, що "Україна бореться не лише за власну свободу і безпеку, але й за нашу з вами".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що допомога від Швеції має важливе значення для обороноздатності й стійкості України.

"Важливо відзначити, що шведська допомога не лише рятує життя українців, але й допомагає гарантувати довготривалий мир і безпеку в Європі. Разом ми захистимо наші спільні цінності й забезпечимо притягнення агресора до відповідальності" , – наголосив він.

Зеленський подякував Швеції за те, що вона підтримує Україну і "залишається справжнім та надійним союзником".

Раніше Швеція оголосила про виділення Україні шістнадцятого пакета військової допомоги, який стане найбільшим для країни – його вартість складатиме 13,3 млрд шведських крон (близько 1,16 млрд євро).