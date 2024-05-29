Премьер Швеции о новой помощи: Украина борется и за нашу безопасность

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон прокомментировал выделение Украине крупнейшего пакета военной помощи, куда вошел, в частности, самолет радиолокационной разведки и управления ASC 890, сообщает Европейская правда.

Шведский премьер отметил, что пакет поддержки сосредоточен главным образом на трех вещах, в которых Украина сейчас нуждается больше всего и о которых она четко просила: усиление ПВО, артиллерийские боеприпасы и бронетехника.

"Вчера разговаривал по телефону с президентом Украины Зеленским. Я сказал то, что говорил много раз раньше: борьба Украины – это борьба Швеции. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько будет нужно" , – подчеркнул он.

Кристерссон добавил, что "Украина борется не только за собственную свободу и безопасность, но и за нашу с вами".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отметил, что помощь от Швеции имеет важное значение для обороноспособности и устойчивости Украины.

"Важно отметить, что шведская помощь не только спасает жизни украинцев, но и помогает гарантировать долговременный мир и безопасность в Европе. Вместе мы защитим наши общие ценности и обеспечим привлечение агрессора к ответственности" , – подчеркнул он.

Зеленский поблагодарил Швецию за то, что она поддерживает Украину и "остается настоящим и надежным союзником".

Ранее Швеция объявила о выделении Украине шестнадцатого пакета военной помощи, который станет крупнейшим для страны – его стоимость составит 13,3 млрд шведских крон (около 1,16 млрд евро).