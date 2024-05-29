Стало відомо, на скільки планують підвищити тариф на електроенергію

З 1 червня формулу оплати населенням послуги за електроенергію буде змінено і тариф при споживанні понад 100 кВт зросте на 80%. Рішення Кабміну з цього питання планується ухвалити 30 травня. Про це повідомили джерела в уряді і на ринку, пише Юрій Дощатов, РБК-Україна.

"З 1 червня за споживання до 100 кВт тариф планується залишити колишнім - 2,64 грн/кВт-год, на все, що більше буде новий тариф - 4,8 грн/кВт-год" , - сказав співрозмовник видання.

Він додав, що проєкт рішення вже є, і його планують затвердити завтра на засіданні Кабміну.

Таким чином, при споживанні 100 кВт на місяць сума за електроенергію у платіжці не зміниться та становитиме 264 гривень.

Якщо споживання буде 200 кВт, то сума збільшиться до 744 гривень (при чинному тарифі – 528 гривень). При споживанні 300 кВт платіж буде 1224 гривень (при чинному тарифі – 792 гривень)

Під час підготовки рішення розглядалися різні варіанти. У тому числі підвищення тарифу до 3,96 грн/кВт-год.

Підвищення тарифу на електроенергію

Під час війни в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Однак він не стосується електроенергії та холодної води.

Минулого року Кабмін також підняв тариф на електроенергію з 1 червня - на 70% до 2,64 грн/кВт-год.

Диференційований тариф на споживання вже застосовувався в Україні. До 1 червня 2023 року споживачі платили за е/е за дворівневим тарифом - перші 250 кВт на місяць стояли 1,44 грн/кВт-год, при більшому споживанні тариф становив 1,68 грн/кВт-год, але потім тариф став єдиним - 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання.