Стало известно, на сколько планируют повысить тариф на электроэнергию

С 1 июня формула оплаты населением услуги за электроэнергию будет изменена и тариф при потреблении более 100 кВт вырастет на 80%. Решение Кабмина по этому вопросу планируется принять 30 мая. Об этом сообщили источники в правительстве и на рынке, пишет Юрий Дощатов, РБК-Украина.

"С 1 июня при потреблении до 100 кВт тариф планируется оставить прежним - 2,64 грн/кВт-час, на все что больше будет новый тариф - 4,8 грн/кВт-час" , - сказал собеседник издания.

Он добавил, что проект решения уже есть и его планируют утвердить завтра на заседании Кабмина.

Таким образом, при потреблении 100 кВт в месяц сумма за электроэнергию в платежке не изменится и составит 264 гривен.

Если потребление будет 200 кВт, то сумма увеличится до 744 гривен (при действующем тарифе - 528 гривен). При потреблении 300 кВт платеж будет 1224 гривен (при действующем тарифе - 792 гривен)

При подготовке решения рассматривались различные варианты. В том числе, повышение тарифа до 3,96 грн/кВт-час.

Повышение тарифа на электроэнергию

Во время войны в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако он не касается электроэнергии и холодной воды.

В прошлом году Кабмин также поднял тариф на электроэнергию с 1 июня - на 70% до 2,64 грн/кВт-ч.

Дифференцированный тариф на потребление уже применялся в Украине. До 1 июня 2023 года потребители платили за э/э по двухуровневому тарифу - первые 250 кВт в месяц стояли 1,44 грн/кВт-ч, при большем потреблении тариф составлял 1,68 грн/кВт-час, но затем тариф стал единым - 2,64 грн/кВт-ч независимо от объема потребления.