Генштаб: Понад половина зікнень – на Куп'янському та Покровському напрямках

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень на фронтах російсько-української війни перевищила 40. Найбільша активність окупантів спостерігається на Куп’янському та Покровському напрямках. Там відбулося та триває більш ніж половина від усіх сьогоднішніх боєзіткнень. Українські військові жорстко відповідають на штурмові дії російських загарбників, знищують ворога.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 13:30 29 травня.

Ворог з території РФ відкрив артилерійський вогонь по прикордонному селу Бачівськ на Сумщині. Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

На Харківському напрямку російські окупанти продовжують штурмові дії у районі Вовчанська. Тут противник підтримував сухопутні підрозділи ударами чотирьох керованих авіабомб, що були випущені із літаків над територією Росією, з напрямку Бєлгорода. Також авіація противника скинула по два КАБи у райони сіл Вільча і Нескучне. Ще одного авіаудару російські терористи завдали неподалік Білого Колодязя.

На Куп’янському напрямку сьогодні було дві спроби окупантів атакувати наші позиції. Ворожі штурми відбито неподалік Петропавлівки і Стельмахівки. Бої тривають у районах Синьківки, Новоєгорівки та Степової Новоселівки. Загалом тут відбулося вже 10 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог підтримує високу інтенсивність атак. Так, на цей час відбуваються три бойові зіткнення біля Новоселівки Першої, ще по одному – в районах Прогреса, Сокола, Новоселівки Першої і Невельського. Відбито штурмові дії, зокрема, біля населених пунктів Новоолександрівка і Яснобродівка. Загалом на напрямку відбулося і ще триває 16 боїв. По району Євгенівки російський агресор ударив чотирма КАБами.

Тричі з початку доби росіяни вдавалися до штурмових дій у районі Красногорівки, що на Курахівському напрямку. Одну спроби відбито, однак бойові дії ще у двох локаціях продовжуються.

На Времівському напрямку ворог застосував дві керовані авіабомби по району Великої Новосілки. Наші воїни відбили три спроби окупантів просунутись уперед біля Старомайорського.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі атакували біля Малих Щербаків, та раз – у районі Малої Токмачки. Потуги ворога відбито - загарбники отримали гідну відсіч. Втрати противника уточнюються.

На Придніпровському напрямку відбито одну ворожу атаку, в районі Кринок.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.