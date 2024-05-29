Генштаб: Более половины столкновений – на Купянском и Покровском направлениях

С начала суток общее количество боевых столкновений на фронтах российско-украинской войны превысило 40. Наибольшая активность оккупантов наблюдается на Купянском и Покровском направлениях. Там произошло и длится более половины всех сегодняшних боестолкновений. Украинские военные жестко отвечают на штурмовые действия российских захватчиков, уничтожают врага.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 29 мая.

Враг с территории РФ открыл артиллерийский огонь по приграничном селе Бачевск на Сумщине. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. Здесь противник поддерживал сухопутные подразделения ударами четырех управляемых авиабомб, выпущенных из самолетов над территорией Россией, по направлению к Белгороду. Также авиация противника сбросила по две УАБ в районы сел Вильча и Нескучное. Еще один авиаудар российские террористы нанесли неподалеку от Белого Колодца.

На Купянском направлении сегодня было две попытки оккупантов атаковать наши позиции. Вражеские штурмы отражены неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки. Всего здесь произошло уже 10 боевых столкновений.

В Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность атак. Так, в настоящее время происходят три боевых столкновения возле Новоселовки Первой, еще по одному – в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского. Отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка. В общей сложности на направлении произошло и еще длится 16 боев. По району Евгеньевки российский агрессор ударил четырьмя УАБами.

Трижды с начала суток россияне предпринимали штурмовые действия в районе Красногоровки, что на Кураховском направлении. Одна попытка отражена, однако боевые действия еще в двух локациях продолжаются.

На Времивском направлении враг применил две управляемые авиабомбы по району Великой Новоселки. Наши воины отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед у Старомайорского.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали возле Малых Щербаков, и раз – в районе Малой Токмачки. Потуги врага отражены - захватчики получили достойный отпор. Потери противника уточняются.

На Приднепровском направлении отражена одна вражеская атака, в районе Крынок.

На остальных направлениях обстановка без особых изменений.