Санкції проти РФ неефективні за межами країн Заходу – FT

Санкції проти Росії не мають жодного впливу за межами країн Заходу, а спроби зупинити потік бізнесу лише перенаправляють його в інше місце.﻿ Про це заявив голова головного торгового центру Дубаю, пише газета Financial Times, повідомляє Економічна правда.

"Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її" , - сказав Хамад Буамім, голова Дубайського товарного центру, провідної зони вільної торгівлі ОАЕ, яка охоплює понад 24 000 підприємств.

"Торгівля продовжує текти, просто вона тече по-іншому" , - сказав він в інтерв'ю Financial Times.

Дубай вважається вигодонабувачем від спроб США та Європи ізолювати російську економіку. До прикладу, деякі нафтотрейдери переїхали з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій, запроваджених проти Москви.

За словами Буаміма, енергетика є найважливішим сектором для DMCC, оскільки в зоні зареєстровано близько 3 000 енергетичних компаній.

Однак в останні місяці ОАЕ, разом з іншими країнами, перебувають під тиском США, ЄС і Великої Британії, які вимагають вжити заходів проти компаній, що торгують з Росією.

"Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо лише війну в Україні, то [санкції] ефективні, коли ви дивитеся на Захід, але вони не дуже ефективні за його межами" , - сказав Буамім.