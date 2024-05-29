Санкции против РФ неэффективны за пределами стран Запада – FT

Санкции против России не имеют никакого влияния за пределами стран Запада, а попытки остановить поток бизнеса лишь перенаправляют его в другое место.﻿ Об этом заявил глава главного торгового центра Дубая, пишет газета Financial Times, сообщает Экономическая правда.

"Санкции замедляют экономику, но никогда не останавливают ее" , - сказал Хамад Буамим, председатель Дубайского товарного центра, ведущей зоны свободной торговли ОАЭ, которая охватывает более 24 000 предприятий.

"Торговля продолжает течь, просто она течет по-другому" , - сказал он в интервью Financial Times.

Дубай считается выгодоприобретателем от попыток США и Европы изолировать российскую экономику. К примеру, некоторые нефтетрейдеры переехали из Женевы в ОАЭ после того, как Швейцария присоединилась к санкциям, введенным против Москвы.

По словам Буамима, энергетика является важнейшим сектором для DMCC, поскольку в зоне зарегистрировано около 3 000 энергетических компаний.

Однако в последние месяцы ОАЭ, вместе с другими странами, находятся под давлением США, ЕС и Великобритании, которые требуют принять меры против компаний, торгующих с Россией.

"Тот факт, что экономика не контролируется исключительно одной стороной мира, делает эти санкции менее эффективными. Если мы возьмем только войну в Украине, то [санкции] эффективны, когда вы смотрите на запад, но они не очень эффективны за его пределами" , - сказал Буамим.