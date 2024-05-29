Окупанти менше атакують біля Часового Яру, хочуть перегрупуватися – ЗСУ

Під Часовим Яром російська армія намагається провести перегрупування, активних штурмів там зараз менше. Натомість ближче до Білогорівки ситуація більш динамічна. Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин, повідомляє Ліга.net.

Волошин розповів, що в районі Часового Яру було зафіксовано 405 обстрілів, 293 з яких – за минулу добу. Він зазначив, що на південну частину Часового Яру припадає більша частина обстрілі, що приблизно на 7% більше, ніж на минулому тижні.

За його словами, ворог вісім разів штурмував район Білогорівки, три штурми з них – із застосуванням бронетехніки. За минулий тиждень середній відсоток штурмових дій і ворожих атак збільшився на 1%, розповів військовий.

Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що в середньому ворожа армія проводить до п'яти штурмів на добу. Також він зазначив, що на напрямку зменшилась кількість ворожих авіаударів, однак збільшилась кількість ворожих артилерійських і мінометних обстрілів.

Він пояснив, що це трапилося через те, що більшість будівель знищено й тепер працює артилерія, прикриваючи штурмові дії піхоти.

На Краматорському напрямку, розповів Волошин, від початку доби противник уже два рази намагався витіснити українських бійців з позицій, а штурмові дії ворог безуспішно проводив у районах Іванівського та Кліщіївки.