Оккупанты меньше атакуют возле Часового Яра, хотят перегруппироваться - ВСУ

Под Часовым Яром российская армия пытается провести перегруппировку, активных штурмов там сейчас меньше. Зато ближе к Белогоровке ситуация более динамичная. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, сообщает Лига.net.

Волошин рассказал, что в районе Часового Яра было зафиксировано 405 обстрелов, 293 из которых - за минувшие сутки. Он отметил, что на южную часть Часового Яра приходится большая часть обстрелов, что примерно на 7% больше, чем на прошлой неделе.

По его словам, враг восемь раз штурмовал район Белогоровки, три штурма из них - с применением бронетехники. За прошедшую неделю средний процент штурмовых действий и вражеских атак увеличился на 1%, рассказал военный.

Представитель ОСУВ "Хортица" отметил, что в среднем вражеская армия проводит до пяти штурмов в сутки. Также он отметил, что на направлении уменьшилось количество вражеских авиаударов, однако увеличилось количество вражеских артиллерийских и минометных обстрелов.

Он пояснил, что это произошло из-за того, что большинство зданий уничтожено и теперь работает артиллерия, прикрывая штурмовые действия пехоты.

На Краматорском направлении, рассказал Волошин, с начала суток противник уже два раза пытался вытеснить украинских бойцов с позиций, а штурмовые действия враг безуспешно проводил в районах Ивановского и Клещеевки.