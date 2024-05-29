ЦНС: Росіяни використовують ЗАЕС як військову базу для чеченських бойовиків

Російські військові використовують тимчасово захоплену Запорізьку атомну електростанцію як військову базу для чеченських бойовиків, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, на ЗАЕС перебувають чеченські підрозділи Росгвардії "Ахмат" (ОМОН та СОБР), які облаштували на станції базу. В одному з приміщень чеченці навіть створили тир.

Як зазначає ЦНС, присутність бойовиків та їх техніки на станції окупанти пояснюють нібито охороною об’єкта, але насправді техніка й бойовики залучені до патрулювання містом та до репресій проти українців.

Як повідомлялось, одна з двох повітряних ліній, яка живить Запорізьку АЕС, відключилася; у разі відмови останньої, на ЗАЕС станеться черговий блек-аут.