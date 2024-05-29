По всій Україні оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К (Оновлено)

По всій території України оголосили повітряну тривогу через загрозу з боку російського винищувача МіГ-31К, який є потенційним носієм аеробалістичної ракети "Кинджал", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють мапа повітряних тривог, Повітряні сили ЗСУ в соцмережах.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область РФ)".

Оновлено: Приблизно за пів години оголосили відбій у всіх областях, крім Харківської.