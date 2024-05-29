По всей Украине объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К (Обновлено)

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы со стороны российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают карта воздушных тревог, Воздушные силы ВСУ в соцсетях.

"Вся Украина - ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область РФ)".

Обновлено: Примерно через полчаса объявили отбой во всех областях, кроме Харьковской.