Посвідчення водія тепер можна оформити в ЦНАПах: подробиці

Отримати посвідчення водія українці можуть не тільки у сервісних центрах МВС, але й у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах). Там же можна зареєструвати транспортний засіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Робота ЦНАПів під час війни

За словами експертки, у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах) попри повномасштабну війну продовжують надавати майже 450 видів послуг - від оформлення паспортів і допомоги при народженні дитини до комплексних послуг ветеранам (які за допомогою ЦНАПів можна оформити за однією заявою).

При цьому популярність тих чи інших послуг залежить від "періодів часу" та "різних ситуацій".

"Реєструють майно, яке набувають у власність, або яке необхідно внести в реєстр, права на яке отримані до 2013 року. Також дуже багато людей вимушені були змінити місце проживання через війну і тепер їм необхідно зареєструватися та отримати допомогу" , - розповіла Наталія Шамрай.

Однією з найбільш затребуваних послуг є також отримання паспорта (ID-картки).

"Паспорт громадянина України у формі ID мають отримати в 14 років. Але не всі батьки пам'ятають про це, бо вони самі отримували свій перший паспорт у 16 років" , - уточнила директорка департаменту.

Крім того, з 18 травня 2024 року, коли "запрацював" новий закон про мобілізацію, ЦНАПи по всій Україні розпочали приймати військовозобов'язаних громадян, яким потрібно оновити свої дані.

Як оформити посвідчення водія у ЦНАПі

Шамрай розповіла, що посвідчення водія можна оформити у ЦНАПі буквально за 15 хвилин. Там же можна зареєструвати транспортний засіб.

"Взагалі посвідчення водія видають сервісні центри МВС. А ми в ЦНАПах взяли цю функцію для того, щоб запровадити комплексність послуг. Наприклад, коли ми видаємо свідоцтво про шлюб, то жінці при зміні прізвища треба змінити всі інші документи" , - уточнила вона.

Як ще один приклад експерт навела ситуацію, коли жінка переїхала в Київ з іншого регіону і зареєструвалася за новою адресою.

"То у нас вона може окрім паспорта отримати й посвідчення водія. Якщо вона також хоче мати на авто номерний знак київського регіону, його теж можна у нас отримати" , - пояснила очільниця департаменту надання адміністративних послуг КМДА.

Варто зазначити, що техталон коштує 405 гривень.