Водительское удостоверение теперь можно оформить в ЦПАУ: подробности

Получить водительское удостоверение украинцы могут не только в сервисных центрах МВД, но и в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Там же можно зарегистрировать транспортное средство, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказала директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

Работа ЦПАУ во время войны

По словам эксперта, в центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ), несмотря на полномасштабную войну, продолжают оказывать почти 450 видов услуг - от оформления паспортов и помощи при рождении ребенка до комплексных услуг ветеранам (которые с помощью ЦПАУ можно оформить по одному заявлению).

При этом популярность тех или иных услуг зависит от "периодов времени" и "различных ситуаций".

"Регистрируют приобретаемое в собственность имущество или которое необходимо внести в реестр, права на которое получены до 2013 года. Также очень многие люди вынуждены были сменить место жительства из-за войны и теперь им необходимо зарегистрироваться и получить помощь" , - рассказала Наталья Шамрай.

Одной из наиболее востребованных услуг является также получение паспорта (ID-карты).

"Паспорт гражданина Украины в форме ID должны получить в 14 лет. Но не все родители помнят об этом, потому что они сами получали свой первый паспорт в 16 лет" , - уточнила директор департамента.

Кроме того, с 18 мая 2024 года, когда "заработал" новый закон о мобилизации, ЦПАУ по всей Украине начали принимать военнообязанных граждан, которым нужно обновить свои данные.

Как оформить водительское удостоверение в ЦПАУ

Шамрай рассказала, что водительское удостоверение можно оформить в ЦПАУ буквально за 15 минут. Там же можно зарегистрировать транспортное средство.

"Вообще водительские права выдают сервисные центры МВД. А мы в ЦПАУ взяли эту функцию для того, чтобы ввести комплексность услуг. К примеру, когда мы выдаем свидетельство о браке, то женщине при смене фамилии надо изменить все остальные документы" , - уточнила она.

В качестве еще одного примера эксперт привела ситуацию, когда женщина переехала в Киев из другого региона и зарегистрировалась по новому адресу.

"Так у нас она может кроме паспорта получить и водительское удостоверение. Если она также хочет иметь на авто номерной знак киевского региона, его тоже можно у нас получить" , - объяснила глава департамента предоставления административных услуг КГГА.

Следует отметить, что техталон стоит 405 гривен.