Глава ОВА розповів про будівництво фортифікацій на Київщині

Будівництво оборонних споруд в Київській області відбувається в координації з військовими та під контролем правоохоронних структур та громадськості, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської обласної адміністрації Руслан Кравченко.

"Київщина нарощує темпи облаштування військових інженерно-технічних фортифікаційних споруд та ліній невибухових загороджень. Зміцнюємо обороноздатність нашої Київщини" , — зазначив він.

Голова ОДА підкреслив, що облаштування оборонних споруд робиться в координації з військовим командуванням, а фінансові витрати на будівництво знаходяться під контролем. Так, фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз перевірили всю проєктно-кошторисну документацію, затвердили своїми експертними звітами, здійснюють технагляд за будівництвом.

"Терміни, якість, ціни. Це під прискіпливим багаторівневим контролем. Держава виділяє необхідні кошти на облаштування фортифікацій. Наше завдання – щоб все йшло винятково за призначенням. Підрядники, які працюють на обʼєктах, пройшли повну перевірку правоохоронців. Куди і як витрачаємо кошти перевіряє СБУ, ДБР та НАБУ" , — сказав Кравченко, додавши, що акти виконаних робіт закривають лише після будівельно-технічної експертизи.

Також до аналізу процесу облаштування фортифікацій залучені громадські антикорупційні організації.

"StateWatch, Рух ЧЕСНО, FiscalCenter, Антикорупційний штаб дадуть свою оцінку в рамках діяльності Спостережної ради з питань відбудови. Проведуть повний аналіз документів, які не містять державної таємниці – кошториси, підрядники, ціни та виїзні перевірки. Це те, що вже реалізовуємо. Всі висновки розглянемо в рамках роботи групи "Прозорість та підзвітність" , — уточнив голова Київської ОДА.

Кравченко додав, що ефективне нарощення обороноздатності Київської області та прозорість і підзвітність всіх етапів необхідні задля безпеки людей.