Глава ОВА рассказал о строительстве фортификаций на Киевщине

Строительство оборонных сооружений в Киевской области происходит в координации с военными и под контролем правоохранительных структур и общественности, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской областной администрации Руслан Кравченко.

"Киевщина наращивает темпы обустройства военных инженерно-технических фортификационных сооружений и линий невзрывных заграждений. Укрепляем обороноспособность нашей Киевщины" , — отметил он.

Глава ОГА подчеркнул, что обустройство оборонных сооружений производится в координации с военным командованием, а финансовые затраты на строительство находятся под контролем. Так, специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз проверили всю проектно-сметную документацию, утвердили своими экспертными отчетами, осуществляют технадзор за строительством.

"Сроки, качество, цены. Это под придирчивым многоуровневым контролем. Государство выделяет необходимые средства на обустройство фортификаций. Наша задача – чтобы все шло исключительно по назначению. Подрядчики, работающие на объектах, прошли полную проверку правоохранителей. Куда и как тратим средства проверяет СБУ, ДБР и НАБУ" , — сказал Кравченко, добавив, что акты выполненных работ закрывают только после строительно-технической экспертизы.

Также к анализу процесса обустройства фортификаций привлечены общественные антикоррупционные организации.

"StateWatch, Движение ЧЕСТНО, FiscalCenter, Антикоррупционный штаб дадут свою оценку в рамках деятельности Наблюдательного совета по вопросам восстановления. Проведут полный анализ документов, не содержащих государственной тайны – сметы, подрядчики, цены и выездные проверки. Это уже реализуемое. Все выводы рассмотрим в рамках работы группы "Прозрачность и подотчетность" , — уточнил глава Киевской ОГА.

Кравченко добавил, что эффективное наращивание обороноспособности Киевской области и прозрачность и подотчетность всех этапов необходимы для безопасности людей.