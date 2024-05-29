Мобілізація авто: у кого можуть вилучати транспорт на потреби ЗСУ

Новий Закон про мобілізацію, який набрав чинності 18 травня, передбачає вилучення в українців авто та іншого транспорту на потреби ЗСУ, повідомляє РБК-Україна.

Сайт розповідає про те, які авто можуть вилучати на потреби армії та що треба знати про цю процедуру.

У кого можуть вилучати транспорт на потреби ЗСУ

Під час дії воєнного стану транспорт можуть вилучити у:

громадян, які мають два і більше авто

центральних та місцевих органів виконавчої влади

органів місцевого самоврядування

інших державних органів

підприємств, установ та організацій

Який транспорт вилучатимуть

Перш за все, на потреби ЗСУ вилучатимуть транспорт, який можна використати на фронті, а це - вантажівки, мікроавтобуси, трактори, позашляховики.

Обов'язкова умова вилучення - справність транспорту і пристосованість для експлуатації у польових умовах.

Раніше народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляв, що якщо транспортний засіб є єдиним джерелом забезпечення існування людини або це єдиний у людини транспортний засіб, то він не може бути вилучений. За його словами, вилучення авто не буде масовим і не торкнеться 90% українців.

Також забороняється вилучати транспорт, що перебувають у користуванні закладів охорони здоров’я, пожежної охорони та рятувальних служб. Авто не можуть забрати у громадян, які мають інвалідність І чи ІІ групи, у тому числі й у батьків дитини з інвалідністю.

Додамо також, що вилучені авто забороняється відправляти за кордон, або ж навіть переміщувати в інші області України без повідомлення ТЦК про місце перебування ТЗ. Також мобілізовані авто не дозволено передавати у власність іншим юридичним особам або громадянам, чи надавати в оренду (лізинг).

Хто і як має право вилучати транспорт

Тимчасово вилучати авто мають право представники ТЦК та СП. Для цього у них повинне бути рішення місцевих державних адміністрацій, сформоване відповідними розпорядженнями. Дані про транспорт, який підлягає мобілізації, представникам ТЦК та СП передаватиме МВС.

Транспорт вилучатимуть на підставі актів приймання-передачі, у яких зазначається:

дані про власників

технічний стан ТЗ

балансова вартість ТЗ

інші відомості, необхідні для ідентифікації ТЗ

Вилучення транспорту відбувається лише у період дії воєнного стану. Протягом 30 днів після його закінчення транспорт мають повернути власнику.

Чи передбачена компенсація за вилучене авто

Закон передбачає грошову компенсацію власникам вилучених авто, якщо воно зазнало пошкоджень. Її розмір визначатиметься Кабміном.

Суму вираховуватимуть з оціночної вартості авто та строку його використання військовими. Компенсацію виплачуватимуть після завершення воєнного стану.