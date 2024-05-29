Мобилизация авто: у кого могут изымать транспорт на нужды ВСУ

Новый Закон о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, предусматривает изъятие у украинцев авто и другого транспорта на нужды ВСУ, сообщает РБК-Украина.

Сайт рассказывает о том, какие авто могут изымать на нужды армии и что нужно знать об этой процедуре.

У кого могут изымать транспорт на нужды ВСУ

Во время действия военного состояния транспорт могут изъять:

у граждан, которые имеют два и более авто

в центральных и местных органов исполнительной власти

органов местного самоуправления

других государственных органов

предприятий, учреждений и организаций

Какой транспорт будут изымать

Прежде всего, на нужды ВСУ будут изымать транспорт, который можно использовать на фронте, а это грузовики, микроавтобусы, тракторы, внедорожники.

Обязательное условие изъятия - исправность транспорта и приспособленность для эксплуатации в полевых условиях.

Ранее народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявлял, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека или это единственное у человека транспортное средство, то оно не может быть изъято. По его словам, изъятие авто не будет массовым и не коснется 90% украинцев.

Также запрещается изымать транспорт, находящийся в пользовании здравоохранительных учреждений, пожарной охраны и спасательных служб. Автомобили не могут забрать у граждан, имеющих инвалидность I или II группы, в том числе и у родителей ребенка с инвалидностью.

Добавим также, что изъятые авто запрещается отправлять за границу, или даже перемещать в другие области Украины без уведомления ТЦК о месте нахождения ТС. Также мобилизованные автомобили не разрешено передавать в собственность другим юридическим лицам и гражданам, или давать в аренду (лизинг).

Кто и как имеет право изымать транспорт

Временно изымать авто имеют право представители ТЦК и СП. Для этого у них должно быть решение местных государственных администраций, сформированное соответствующими предписаниями. Данные о транспорте, подлежащем мобилизации, представителям ТЦК и СП будет передавать МВД.

Транспорт будут изымать на основании актов приема-передачи, в которых указывается:

данные о владельцах

техническое состояние ТС

балансовая стоимость ТС

другие сведения, необходимые для идентификации ТС

Изъятие транспорта происходит только в период действия военного положения. В течение 30 дней после его окончания транспорт должен быть возвращен владельцу.

Предусмотрена ли компенсация за изъятое авто

Закон предусматривает денежную компенсацию владельцам изъятых авто, если оно получило повреждения. Ее размер будет определяться Кабмином.

Сумма будет вычтена из оценочной стоимости авто и срока его использования военными. Компенсацию будут выплачивать после завершения военного положения.