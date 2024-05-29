У Вінницькій області зіткнулися автобус та вантажівка: травмовано 11 осіб

Передплата за 50% - літня акція!

Автобус та вантажівка зіткнулися в селі Писарівка на Вінниччині 29 травня, травми отримали 11 пасажирів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Вінницька обласна поліція.

"За попередньою інформацією, 29 травня ввечері в с. Писарівка відбулось зіткнення автобуса, який здійснює нерегулярні перевезення та вантажівки".

Внаслідок ДТП автобус перекинувся. Наразі відомо про 11 пасажирів, які отримали травми.