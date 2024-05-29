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В Винницкой области столкнулись автобус и грузовик: травмированы 11 человек

В Винницкой области столкнулись автобус и грузовик: травмированы 11 человек
Фото: Винницкая областная полиция

Автобус и грузовик столкнулись в селе Писаревка Винницкой области 29 мая, травмы получили 11 пассажиров, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила Винницкая областная полиция.

"По предварительной информации, 29 мая вечером в с. Писаревка произошло столкновение автобуса, осуществляющего нерегулярные перевозки и грузовики".

В результате ДТП автобус опрокинулся. В настоящее время известно об 11 пассажирах, получивших травмы.

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