Зеленський: Росія вже не зможе зірвати Саміт миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, повідомляє Українська правда.

Ппр це говорить звернення Зеленського 29 травня.

"Зірвати Саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити. Тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацією. І це – один із наслідків того, що світ дав державі-терористу забагато часу.

На жаль, зло вміє адаптуватися й зараз використовує свої ресурси, щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Але з нами вже зараз – майже сто держав і міжнародних організацій, які долучаються до глобальних зусиль".

Глава держави також повідомив про нараду з усіма нашими посадовцями, які працюють на підготовку Саміту. Він поставив завдання доповідати щодо роботи з державами, які ще можуть бути залучені до Саміту, і які вже залучені.

Також, за словами Зеленського, до Саміту приєднається Австралія – це стало відомо у середу.

Крім того, президент заслухав доповіді Головкома, начальника Генштабу, міністра оборони щодо ситуації на фронті.

"Увага всім напрямкам, і особливо Покровському та Курахівському на Донеччині, а також Куп’янському та іншим напрямкам на Харківщині. Вдячний кожному підрозділу, який робить усе необхідне для того, щоб стабілізувати фронтову ситуацію.

Готуємось і до подальшої активності ворога – чітко розуміємо, які завдання та з якою метою Путін ставить своїй армії. Буде йому наша відповідь – обов’язково. І так само готуємо наші дипломатичні відповіді на російські намагання послабити Саміт миру, який уже за два тижні розпочнеться".